"Deputātu kvotas" budžetā tomēr neatjaunos

TVNET jau ziņoja, ka koalīcijā tikusi apspriesta iespēja miljonu eiro atvēlēt "frakciju kvotām", tomēr vienošanās par to nav panākta, iepriekš vēstīja Latvijas Televīzijas raidījums "Panorāma".

Latvijas Televīzijai zināms, ka premjers budžeta sarunās piedāvājis sadalīšanai Saeimā atstāt vienu miljonu eiro, tādā veidā cerot iegūt partiju atbalstu brīdī, kad budžeta veidošana tuvojusies strupceļam. Kariņš raidījumam skaidroja, ka budžeta sarunās no frakciju vadītājiem izskanējusi liela neapmierinātība "tādā ziņā, ka katrs neredzēja, ka viņš ir pietiekami daudz to naudu - to deķīti vilcis uz savu pusi". Tad sekojusi diskusija par šo jautājumu, tomēr galu galā budžetā šāda nauda paredzēta nav, viņš teica.