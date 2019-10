"Latvijas Pasts" lūdz kompensēt 1,5 miljonu eiro zaudējumus par universālā pasta pakalpojuma sniegšanu

"Latvijas Pastam" noteiktās UPP saistības paredz uzturēt aptuveni 600 pasta pakalpojumu sniegšanas vietu un vairāk nekā 800 vēstuļu kastīšu. Atbilstoši Pasta likumam, ja UPP sniegšana ir radījusi pamatotus zaudējumus, tīrās izmaksas komersantam kompensē no UPP kompensācijas fonda līdzekļiem. Fonda līdzekļus veido pasta komersantu samaksātā valsts nodeva un piešķirtie valsts budžeta līdzekļi.

Vienlaikus SPRK izstrādātā metodika noteic, ka UPP pakalpojuma sniedzējam ir pienākums aprēķināt papildu ieguvumu, kas ir ieņēmumi no citiem UPP neietvertiem sniegtajiem pakalpojumiem, ja to gūšana iespējama, izpildoties vismaz vienam no šādiem kritērijiem. Proti, šo pakalpojumu darbības - savākšana, šķirošana, pārvadāšana vai piegādāšana - notiek vienlaikus ar UPP vai šo pakalpojumu sniegšanai izmanto pasta pakalpojumu sniegšanas vietas un pasta tīkla piekļuves punktus.