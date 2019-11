Regulators sertificējis "Conexus", taču ir izvirzīti divi nosacījumi

Šogad sertificēšanā "Conexus" no jauna izvirzītais nosacījums ir nodrošināt, ka Inčukalna pazemes gāzes krātuves autoruzraudzību no 2020.gada 1.janvāra īsteno komersants, kas nav tiešā vai netiešā veidā saistīts ar Krievijas "Gazprom" un tā saistītajiem komersantiem.

Savukārt otra nosacījuma, kas tika uzdots pērnā gada sertificēšanas lēmumā, izpildei noteiktais termiņš joprojām ir spēkā, proti, viena šī nosacījuma daļa paredz nodrošināt, ka no 2020.gada 1.janvāra "Gazprom" nav iespēju tieši vai netieši kontrolēt "Conexus", un komersantam pilnībā jāatbilst Enerģētikas likumā noteiktajām vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora neatkarības prasībām.

Šī nosacījuma otra daļa paredz, ka līdz 2020.gada 1.janvārim "Conexus" jānovērš arī interešu konflikta riski, ko rada "Marguerite Gas I S.a.r.l." un AS "Latvijas gāze" akcionāra "Marguerite Gas II S.a.r.l." vienlaicīga dalība gan "Conexus", gan "Latvijas gāzē". Lai nodrošinātu SPRK ar informāciju par nosacījumu izpildes gaitu, "Conexus" reizi divos mēnešos par to jāinformē SPRK, iesniedzot rakstveida ziņojumu un to pamatojošus dokumentus.