Ilgus gadus viens no galvenajiem “Swedbank” Igaunijas filiāles klientiem bija Krievijas oligarhs un bijušais ministrs Mihails Abizovs. Īsā laika posmā viņš šajā bankā atvēra 70 kontus, kas bija saistīti ar Abizova ārzonu kontiem. Vēlāk uz šiem ārzonu kontiem tika pārskaitīti aktīvi 860 miljonu dolāru vērtībā vērtībā. Kopumā no šiem kontiem tika izņemti 770 miljoni dolāru, tika veikti īstenotas vairāk nekā 3300 transakcijas.

Tā kā Krievijas valdības ministram Abizovam bija liegts pašam veikt uzņēmējdarbību, vienā no "Swedbank" iekšējiem ziņojumiem teikts, ka banka no Krievijas varasiestādēm un nodokļu kontroles instancēm ir slēpusi dažus ārvalstu augsta riska uzņēmumu patieso īpašnieku vārdus.

Abizova īpašumā esošo firmu administrators “Swedbank” filiālē bija Igaunijas pilsonis Aleksejs Aversons. Bankas iekšējā ziņojumā teikts, ka Aversona darbībā ir saskatāmas likuma pārkāpuma pazīmes un iesaka nekavējoties par to ziņot arī varas iestādēm. Saskaņā ar ziņojumu, pie Aversona tika atrasts PIN kalkulators, kas iepriekš izmantots, lai varētu veiksmīgi apkalpot kādu no Abizova firmām.

“Vairāki darbinieki, ieskaitot administratorus, klientus, augsta riska klientu kontroles komitejas locekļus un valdes locekļus, tika lemts, ka Abizova uzņēmums tiks uzskatīts par legālu klientu, pat neskatoties uz to, ka Abizova firma neatbilda principam “pazīsti savu klientu” pamatprasībām. Daži no klientiem tika pasargāti arī no Krievijas varas iestādēm, tostarp arī no nodokļu inspekcijas,” ”Swedbank” galvenā biroja pasūtītajā ziņojumā uzsvēra Norvēģijas naudas atmazgāšanas eksperts Erlings Grimstads.