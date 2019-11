Analītiķi: Pasaules ekonomika turpinās piedzīvot grūtības; varētu kāpt naftas cenas

Pagājušajā nedēļā Starptautiskā Enerģijas aģentūra (IEA) pagājušajā nedēļā brīdināja, ka “nozīmīga piegādes rezervju spilvena” izveidošana 2020. gada pirmajā pusē radīs problēmas Degvielas eksportētājvalstu organizācijai (OPEC) problēmas. Šī valstu grupa pašlaik cenšas līdzsvarot naftas tirgu. Viens no iemesliem tam daļēji ir fakts, ka potenciāli var veidoties pārpalikumi, jo jau šogad ir vērojams straujš pieprasījuma pieauguma kritums.

“Ar naftas patēriņa pieaugumu, kas šogad vidēji ir par 830 tūkstošiem barelu naftas dienā lielāks, nekā gadu iepriekš, 2019. gadā globālais naftas pieprasījums ir palielinājies ar tempu, kas ir viszemākais kopš globālās finanšu krīzes pirms 10 gadiem,” paziņoja ASV bankas „Bank of America” pārstāve Merila Linča.

“Ražošanas lejupslīdes apjomi 2019. gadā ir tik izteikti, ka mēs jau droši varam runāt trešo globālo rūpniecības lejupslīdi pēdējo 10 gadu laikā. Jāatgādina, ka būtiskas lejupslīdes rūpniecībā tika novērotas arī 2012. un 2016. gadā, kad ievērojami samazinājās rūpniecības aktivitāte,” teikts „Bank of America” paziņojumā.

Tomēr pastāv daži iemesli, kas liek domāt par to, ka vismaz naftas rūpniecībā lietas varētu mainīties uz pozitīvo pusi. Kaut arī ļoti daudz kas joprojām ir atkarīgs no ASV un Ķīnas tirdzniecības kara iznākuma, tā saucamais “daļējais darījums”, ko varētu noslēgt abas valstis, ir būtiski mazinājis bailes no recesijas.