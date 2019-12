Mammas, ļausim tētim būt tētim!

“Lai tēti būtu unikāli un pārliecināti par savu devumu ģimenes dzīvē, viņiem nereti vajag iedrošinājumu tieši no savām sievām, bērnu mammām. Ir svarīgi, ka gan mamma, gan tētis novērtē partnera iesaisti. Abu vecāku pūles savienot ģimenes un darba dzīvi nav viegls uzdevums, tāpēc norobežošana vai kritika nebūs risinājums. Mēdz teikt, ka mamma zina labāk, bet tā nebūt nav patiesība, jo tēti var un grib, ja viņiem ir iespēja pilnvērtīgi uzņemties daļu vecāku pienākumu,” uzsver psiholoģe Inese Lapsiņa. Dodot iespēju tētiem ar bērnu brīvi darboties ir veids, kā izveidot stipras un noturīgas tēva – bērna attiecības.

Kad bērns ir pavisam mazs, tad dabiski izveidojas tā, ka bērns ir kā apinītis, kas apvij mammu - koku un aug uz augšu. Bez koka viņš nevar izdzīvot. Esot tik ciešās attiecībās ar bērniņu, mammai var rasties lielas bažas, vai ar bērniņu viss ir kārtībā, ja viņš nav kopā ar mammu. Kā savā praksē novērojusi psiholoģe Inese Lapsiņa, dažreiz var sastapt situāciju, kad tētis ir vēl trauksmaināks par mammu. Viņš ir nobažījies, vai mazulim nav auksti, vai viss ir kārtībā ar viņa veselību un miega režīmu. Šādā situācijā, lai it kā atbrīvotu tēti no viņa bažām, mamma reizēm lielu daļu darbu paņem sev, vēloties pasargāt gan tēti, gan bērnu no grūtībām.