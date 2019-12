Krievijas ostu straujā attīstība turpina pārveidot kravu tranzīta vēsturiskos maršrutus

“Pārvadājumi uz un no Krievijas ir viens no primārajiem Latvijas ostu kravu tranzīta maršrutiem,” uzsver Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš. Kravas, kuru izcelsmes vai nosūtīšanas valsts ir Krievija, veido divas trešdaļas no Latvijas tranzītkravu kopējā apjoma, tādēļ Latvijas transporta nozares pārstāvju dalība “Krievijas transporta nedēļā” ir likumsakarīga.