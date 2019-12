"Baltic International Bank" uzskata FKTK sodu par nesamērīgu un plāno to pārsūdzēt

"Baltic International Bank" norāda, ka banka pastāvīgi ar FKTK kopā strādā pie Iekšējas kontroles sistēmas stiprināšanas, ņemot vērā pasaulē nepārtraukti mainīgo prasību pieaugumu banku uzraudzībā. Mērķis ir panākt, lai tiktu precīzi un viennozīmīgi noteiktas prasības pret banku, tās tiesības un pienākumi un netiktu pieļauta to interpretācija. Jau 2016.gadā banka mainījusi savu darbības modeli un aktīvi ieviešot jauno biznesa stratēģiju ar mērķi kļūt par investīciju banku Baltijas reģionā.

Tāpēc "Baltic International Bank" uzskata par nesamērīgu FKTK uzlikto administratīvo sodu un pārmetumus par trūkumiem iekšējās kontroles sistēmās laika periodā no 2014.gada. FKTK pārbaudi bankā uzsāka pirms diviem gadiem - 2018.gada sākumā. Tā aptvēra laika periodu no 2014.gada, kad klientu un darījumu kontroli noteica no šodienas kardināli atšķirīga normatīvo aktu bāze. Banka uzskata, ka gandrīz divu gadu laikā tās argumenti netika uzklausīti pēc būtības.