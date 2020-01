Pārtikas cenas Latvijā, visticamāk, kāps

Pagājušā gada otrajā pusē Latvijā lielai daļai pārtikas produktu sākās cenu kāpums, kas pamatā saistīts ar cenu izmaiņām pasaules un Eiropas tirgos. Piemēram, kefīram ar tauku saturu 2% cena gada laikā palielinājusies par 14% no 84 centiem litrā līdz 96 centiem litrā, bet biezpienam ar tauku saturu 5% - par 13% - no 4,98 eiro kilogramā līdz 5,62 eiro kilogramā. Savukārt sviestam ar tauku saturu 82% pēc neadekvātā cenu kāpuma cena samazinājās par 19% - no 9,12 līdz 7,43 eiro kilogramā. Kafijas pupiņu cena samazinājās par - 6% - no 14,99 līdz 14,10 eiro kilogramā. Rudzu maizes cena kāpusi par 25% - no 1,10 līdz 1,37 eiro kilogramā.