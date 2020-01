VID atgādina - līdz trešdienai jādeklarē pagājušā gada ienākumi no kapitāla pieauguma

Līdz 15. janvārim ir jādeklarē ienākumi no kapitāla pieauguma tām personām, kuru kopējie ienākumi no darījumiem ar kapitāla aktīviem nevienā no 2019.gada ceturkšņiem nepārsniedza 1000 eiro, kā arī tām personām, kuru kopējie ienākumi no darījumiem ar kapitāla aktīviem 2019. gada 4. ceturksnī ir pārsnieguši 1000 eiro, atgādina Valsts Ieņēmumu dienests (VID).