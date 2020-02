Latvijā vidējais atalgojums darbiniekiem pēc 42 gadu vecuma strauji krītas

Praņēviča stāstīja, ka uzņēmuma veiktajā pētījumā tika analizēti kopumā 82 105 dalībnieki, kas veido teju 10% no Latvijas iedzīvotājiem, un pētījumā tika aplūkots darbinieku iedalījums pa vecuma grupām. "Klusā" paaudze, kurā ietilpst darba ņēmēji virs 75 gadu vecuma, Latvijā veido 0,2% no darba tirgus, savukārt "Baby boomers" paaudze, kurā ietilpst darbinieki vecumā no 57 līdz 74 gadiem, kopumā veido 13% no Latvijas darba tirgus.