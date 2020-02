"Airbus" pērn cietis 1,36 miljardu eiro zaudējumus

Kā ziņots, "Airbus" piekritis samaksāt 3,6 miljardus eiro sodanaudās Lielbritānijā, Francijā un Vācijā, lai šo valstu prokuratūras pret to izbeigtu izmeklēšanas korupcijas lietās. Izmeklēšanas saistītas ar to, ka "Airbus" maksājis starpniekiem un amatpersonām, lai ar to tiktu noslēgti līgumi vismaz 20 valstīs, īpaši Āzijā.