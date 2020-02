Banku vadītāji: Finanšu nozarē riski ir mazināti, bet pie sasniegtā nevar apstāties

Finanšu institūcijas "Altum" valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš pievienojās kolēģu paustajam, ka ir sperts ļoti būtisks solis, lai sakārtotu finanšu sfēru atbilstoši visiem naudas atmazgāšanas novēršanas standartiem, un Latvija ir izvairījusies no tā, ka iestātos tautsaimniecībai negatīvas sekas.

"Ja būtu lēmums Latviju iekļaut tā saucamajā "pelēkajā sarakstā", tad noteikti mūs nesagaidītu Armagedons, bet tas, ka tautsaimniecība izjustu negatīvas sekas, ir fakts. To mēs varam redzēt kaut vai no tā, cik daudz tautsaimniecībai ir prasījušas izmaiņas, kuras notikušas pēdējos divos gados pēc 2018.gada februāra, marta. Virziens ir pareizs un ir jābūt nulles tolerancei pret jebkādiem naudas atmazgāšanas gadījumiem. Tajā pašā laikā šīs pārmaiņas prasa zināmu resursu tautsaimniecībā. Iekļaušana "pelēkajā sarakstā" būtu bijis milzīgs apgrūtinājums. It īpaši tas attiecas uz finanšu instrumentiem, kreditēšanu," teica Bērziņš.