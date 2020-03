Pirmajās divās dienās iesniegts par 40% vairāk ienākumu deklarāciju nekā pērn šajā laikā

Savukārt VID klātienē papīra formātā līdz 3.marta plkst.8 no rīta bija iesniegtas 3867 gada ienākumu deklarācijas.

No 1.marta iedzīvotāji var iesniegt gada ienākumu deklarācijas par 2019.gadu.

1.martā sākās trīs mēnešu periods, kurā 2019.gada ienākumu deklarācijas var iesniegt iedzīvotāji, kam tas jādara obligāti, un vairāk nekā trīs gadus ilgs periods tiem, kuri to vēlas darīt brīvprātīgi - attaisnoto izdevumu atgūšanai.

Obligāti 2019.gada deklarācija līdz 1.jūnijam (ja personas kopējie 2019.gada ienākumi pārsnieguši 62 800 eiro - līdz 1.jūlijam) jāsniedz tiem iedzīvotājiem, kuriem saistībā ar progresīvās nodokļa likmes vai diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu ir radusies nodokļa starpība, kas jāpiemaksā valsts budžetā; tiek veikta saimnieciskā darbība, piemēram, izīrēts nekustamais īpašums vai gūti ienākumi no profesionālās darbības;

Tāpat deklarācijas obligāti jāiesniedz, ja ienākumi ir gūti ārvalstīs, tajā skaitā jūrniekiem, kuri bijuši nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa. Izņēmums ir darba alga kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, ja šiem ienākumiem ir piemērots attiecīgās dalībvalsts ienākuma nodoklis.

Obligāti deklarācijas ir jāiesniedz arī tad, ja ir gūti ar nodokli neapliekami ienākumi, kas kopumā 2019.gadā pārsniedz 10 000 eiro, piemēram, pārdota personiskā manta; ir gūti ienākumi, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi, bet šis nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā, piemēram, ienākumi no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas fiziskai personai; ir gūti citi ar nodokli apliekami ienākumi, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, piemēram, no fiziskām personām, kas nav radniecībā līdz trešajai pakāpei, saņemti dāvinājumi virs 1425 eiro.