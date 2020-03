Meklēs iespējas palīdzēt uzņēmējiem slimības lapu apmaksā Covid-19 dēļ

Premjers atzina, ka labklājības ministre iezīmē būtisku aspektu, proti, ka līdz šim nav domāts par pašu iedzīvotāju pienākumiem un atbildību Covid-19 ierobežošanā. "Itālijā ir noteikta karantīna. Šajā valstī slimība izplatās no cilvēka uz cilvēku, bet Latvijā Covid-19 konstatēts cilvēkiem, kuri atgriezušies no Itālijas. Latvijā vēl nav konstatēts gadījums, kad vīruss būtu nodots no cilvēka uz cilvēku. Mums ir jādara viss, lai vīruss netiktu nodots no cilvēka uz cilvēku. Ja ir ieteikums nebraukt uz Itāliju, bet kāds aizbrauc, tas rada naudas slogu sabiedrībai. Mums sāk rasties nopietni jautājumi. Mums nav līdz galam izanalizēts, kādai vajadzētu būt cilvēku atbildībai," uzsvēra Kariņš.