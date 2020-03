Rīdziniekus aicina noslēgt jaunos atkritumu līgumus elektroniski

Uzņēmums "Clean R" aicina klientus Rīgā, kuriem šobrīd ir jāpārslēdz līgumi par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem, darīt to elektroniski vai telefoniski, izmantot izdrukātas līguma kopijas un atsūtīt tās pa pastu, vai arī izmantot apmaksātas atpakaļ sūtāmas līguma formas, kas tiks nosūtītas visiem privātmāju iedzīvotājiem Rīgā "Clean R" apkalpošanas zonā jau šīs nedēļas laikā.

Pieteikt pakalpojumus un saņemt atbildes uz saviem jautājumiem iedzīvotāji aicināti mājaslapā, vai sazinoties ar klientu centru pa tālruni 8717 un e-pastu info@ecobaltiavide.lv. Zvanu centra darba laiks ir no plkst.9 līdz 17 katru darba dienu.

Kā ziņots, no 20.maija Rīgā būs jauna atkritumu apsaimniekošanas kārtība, un turpmāk pilsēta būs sadalīta četrās zonās, kurās pakalpojumus nodrošinās uzņēmumi SIA "Clean R", SIA "Eco Baltia vide" un pilnsabiedrība "Lautus vide".

Zvanīt var darba laikā, pirmdienās no plkst.8.30 līdz 18, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8.30 līdz 17 un piektdienās no plkst.8.30 līdz 16. Tāpat jautājumus var uzdot, rakstot tos uz e-pasta adresi "atkritumi@riga.lv".