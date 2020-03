Strādā pie individuālās aizsardzības līdzekļu piegādes no Ķīnas

Kā pastāstīja Veselības ministrijas (VM) pārstāve, ir panākta vienošanās par lidmašīnas nosūtīšanu uz Ķīnu pēc individuālās aizsardzības līdzekļu kravas. Ja no Ķīnas tiks saņemta šī piegāde, tad individuālie aizsardzības līdzekļi būs pietiekamā daudzumā, viņa norādīja.

Tāpat paredzēts, ka no šodienas aptiekās jānonāk jaunākajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem no vietējiem ražotājiem, izrietēja no VM pārstāves teiktā.