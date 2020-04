VID izmaksājis dīkstāves pabalstus 3,5 miljonu eiro apmērā

Kopš 25.marta, kad pirmie uzņēmumi sāka pieteikties dīkstāves pabalstam, līdz pirmdienai, 13.aprīlim, visvairāk iesniegumu par dīkstāves pabalsta piešķiršanu saņemts no izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem, no vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kā arī no auto un motociklu remonta nozares uzņēmumiem - pa 19%. Savukārt 11% pieteikumu saņemts no uzņēmumiem, kas pārstāv mākslas, izklaides un atpūtas nozari.