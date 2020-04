Depozīta sistēmas izveidei sākotnējās investīcijas lēšamas 30 miljonu eiro apmērā

"Līdz ar to var prognozēt, ka Latvijā, līdzīgi kā Lietuvā, būs nepieciešamas sākotnējās investīcijas 30 miljonu eiro apmērā sistēmas izveidei. Jāņem vērā arī tas, ka Lietuvā lielākā daļa depozīta iepakojuma tiek pieņemta ar automātiem, bet Latvijā paredzēts veidot jauktu sistēmu - manuāli un ar automātiem - kas var samazināt kopējas izmaksas," pauž ministrijā.

Vienlaikus noteikumu projektam nav pievienoti detalizēti ietekmes uz uzņēmējiem aprēķini un analīze, jo ietekme būs atkarīga no depozīta sistēmas operatora izvēlētajiem risinājumiem. Depozīta sistēmas izmaksas segs ne tikai vietējie dzērienu ražotāji, bet visi iepakotāji, kas Latvijā realizēs dzērienus depozīta iepakojumā, norāda ministrijā.

Pie dzēriena depozīta iepakojuma cenas tiks pieskaitīta depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksa, kā rezultātā patērētājiem veidosies sadārdzinājums par 1,2 līdz 4,4 eiro centiem par vienu vienību, atkarībā no iepakojuma veida, lēš VARAM.

Lai to nodrošinātu, VVD būs nepieciešamas papildus divas amata vietas, kuru kopējās izmaksas gadā būs 47 388 eiro.

Tāpat sistēmu varēs piemērot alus iepakojumiem, kā arī citu fermentētu produktu ar alkohola saturu līdz 6%, iepakojumam. Šajā kategorijā ietilps, piemēram, sidrs un alkoholiskie kokteiļi ar alkohola saturu no 0,5% līdz 6%. Sistēmu nevarēs piemērot vīnu, dzirkstošo vīnu un augļu vīnu iepakojumiem.

Saskaņā ar izstrādātajiem noteikumiem, depozīta sistēmā varēs pieņemt bezalkoholisko dzērienu stikla pudeles ar tilpumu no 0,1 līdz trim litriem neieskaitot. Produktu, kuru alkohola saturs būs līdz 6%, iepakojumus varēs nodot tādā stikla iepakojuma tilpumā, kas būs 0,1 līdz 0,75 litriem, ieskaitot.

Tāpat varēs pieņemt bezalkoholisko dzērienu plastmasas pudeles ar tilpumu no 0,33 līdz trim litriem, neieskaitot. Alus un citu fermentēto produktu ar alkohola saturu līdz 6% plastmasas iepakojumu varēs nodot, ja tas būs tilpumā no 0,33 līdz 0,5 vai vienam litram. Depozīta sistēma pieņems arī skārdenes ar tilpumu no 0,2 līdz vienam litram.