Izdevumu pārskatīšana ministrijās atbrīvojusi trīs miljonus eiro

FM patlaban vēl nesniedz detalizētu informāciju par to, kurās ministrijās un programmās rasts visvairāk līdzekļu, tomēr nauda Covid-19 krīzes mazināšanas pasākumiem gūta no līdzekļiem, kas bija ieplānoti ministriju un to resoru darbinieku komandējumiem, kā arī dažādām budžeta programmām.