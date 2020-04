"Stenders" sācis ražot roku dezinfekcijas līdzekļus

LETA jau ziņoja, ka kosmētikas ražotāja "Stenders" apgrozījums pagājušajā finanšu gadā, kas ilga no 2018.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 31.martam, bija 7,603 miljoni eiro, kas ir par 53,8% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa pieauga vairākkārt un sasniedza 1,1 miljonu eiro.

"Stenders" vienīgais īpašnieks ir Ķīnas kompānija "Tianjin Meidaojiaye Commerce and Trade Co. Ltd.". Kompānijas patiesie labuma guvēji un vienlaikus arī kompānijas valdes locekļi ir Jans Gans un Jans Džao.