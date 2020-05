Liela daļa vilciena pasažieru sejas maskas nelieto; reģionālajos autobusos ievēro noteikumus

Viņa skaidroja, ka laikā, kad bija spēkā 50% ierobežojums pasažieru skaitam, nereti bija situācijas, kad kāds pasažieris netika uzņemts autobusā, tomēr tādu nebija daudz. "Uzskatām, ka krīzes situācija un tas, kā uzņēmumā spējam ar to tik galā, parāda gan to, ko ikdienas darba organizācijā vajadzētu uzlabot vai mainīt, gan to, ka principā esam gatavi strādāt un sniegt pakalpojumu arī nestandarta situācijā," pauda Leimane.