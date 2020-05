Skābekļa maska eksportētājiem jeb kā pasargāt biznesu pret pircēju maksātnespēju

Covid-19 krīze ir sašūpojusi arī ierasto skatījumu uz eksporta tirgu riskiem, un arī stabilās, prognozējamās un par vilinošiem eksporta tirgiem uzskatītās Eiropas Savienības valstis, uz kurām Latvijas eksports šobrīd ir 63% no kopējā apjoma, ir kļuvušas par riskantāku tirdzniecības partneri.

Pēkšņi riski ir pieauguši desmitkārtīgi. Pirmkārt, neziņa par nākotnes piegādēm uz ES valstīm un attiecīgi apgrūtināta iespēja prognozēt izejvielu iepirkumus, preču ražošanas ciklus, un līdz ar to arī naudas plūsmas apriti un finanšu stabilitāti uzņēmumā.

Otrkārt, eksportētāja neziņa, vai vispār un kad tiks saņemta apmaksa par jau piegādātājām precēm. Līdz ar to jautājums: kā rīkoties tālāk? Sūtīt preci un riskēt? Vai tomēr nogaidīt, ieturēt dīkstāvi un riskēt ar sadarbības partnera zaudēšanu? Pēdējais ir risks, ko nevēlas neviens eksportētājs, jo tas nozīmē, ka no jauna būs jāiegulda pūles, lai atrastu partneri līdzvērtīgā vai pavisam jaunā eksporta tirgū. Ja nav iepriekšēju kontaktu vai ieteikumu, produktam nav īpašu unikalitātes priekšrocību, tad jauna ārvalstu partnera uzmeklēšana un darījumu noslēgšana var aizņemt laiku no viena līdz pat trīs gadiem.