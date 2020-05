VID izmaksājis dīkstāves pabalstus 24,6 miljonu eiro apmērā

Kā portāls TVNET uzzināja VID, nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu līdz šī gada 18.maijam saņēmuši 7 832 uzņēmumi par kopējo summu 133 455 210 eiro apmērā. 30% no šiem uzņēmumiem pārstāv vairum un mazumtirdzniecību, kā arī auto un motociklu remonta nozari, 20% - apstrādes rūpniecību, 12% - izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumus.

Kopš šī gada 25.marta, kad pirmie uzņēmumi sāka pieteikties dīkstāves pabalstam, līdz 17.maijam 20% iesniegumu par dīkstāves pabalsta piešķiršanu saņemts no vairum un mazumtirgotājiem, kā arī auto un motociklu remonta nozares, 13% - no izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem. 10% no uzņēmumiem, kas vērsušies pēc dīkstāves pabalsta darbiniekiem, snieguši profesionālos, zinātniskos un tehniskos pakalpojumus, un vēl 9% pārstāvējuši mākslas, izklaides un atpūtas nozari.