"airBaltic" atsāk lidot uz vēl trim galamērķiem

Reiss no Rīgas uz Amsterdamu tiks veikts katru dienu plkst.9.05, bet reiss Amsterdama-Rīga katru dienu plkst.10.20.

Jau ziņots, ka "airBaltic" ar Satiksmes ministrijas atļauju no pirmdienas, 18.maija, līdz 9.jūnijam katru dienu veic tiešos lidojumus turp un atpakaļ uz Frankfurti un Oslo. Aviokompānija veic arī lidojumus uz Tallinu un Viļņu.

Savukārt no 1.jūnija "airBaltic" atļauti lidojumi uz Hamburgu un Berlīni, no 8.jūnija - uz Vīni, bet no 9.jūnija - uz Diseldorfu.