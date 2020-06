Pārdota "Valmieras stikla šķiedras" ASV meitasuzņēmuma ražotne

"Valmieras stikla šķiedra" pamato nepieciešamību ieviest iepriekš minētās izmaiņas TAP plānā sakarā ar to, ka 2020.gada 14.janvārī "Valmieras stikla šķiedra" sasauca ārkārtas akcionāru sapulci, kurā tika plānots pieņemt lēmumu par konvertējamo obligāciju emisiju, tādā veidā īstenojot TAP plānā ietverto pienākumu par finanšu līdzekļu piesaisti. Sabiedrības vairākuma akcionāri 2020.gada 29.janvārī paziņoja, ka ir uzsākuši darījuma sarunas ar potenciālajiem investoriem par "Valmieras stikla šķiedras" stratēģisko nākotni.

ASV meitassabiedrības mantas atsavināšanas procesā mantas pārdošanas līgums tika parakstīts tikai 2.martā. Mantas pārdošanas darījuma izpilde ir atkarīga no ASV tiesas apstiprinājuma, kuru plānots saņemt aprīlī. Līdz ar to naudas līdzekļi no ASV meitassabiedrības mantas nevarēja tikt iegūti līdz TAP plānā noteiktajam termiņam - 31.martam.