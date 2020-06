Mediju pētnieks: Valsts atbalstu medijiem vajadzētu sasaistīt ar to pašregulācijas sistēmu

Dimants pauda, ka pandēmijas krīzes laikā ir skaidri iezīmējies mediju biznesa duālā modeļa - ieņēmumu no tiešās pārdošanas un reklāmas ienākumiem - sabrukums. Reklāmas īpatsvars medijos sarūk, tām palielinoties sociālo mediju platformās. Līdz ar to tradicionālajiem medijiem jāpārorientē pamata ienākumu gūšana uz tiešo pārdošanu, balsoties uz auditorijas vajadzībām un uzticību, kas rodas no uzticama satura. Tikai uzticamība veido publikas, auditorijas uzticību saturam un gatavību šo saturu patērēt, un balstoties uz to, mediju uzņēmumi var konkurēt, sacīja Dimants.