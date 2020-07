Vairāk nekā pusei valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu ienesīgums gada laikā ir negatīvs

Tostarp aktīvo ieguldījumu plānu, kuru ieguldījumu īpatsvars akcijās var būt līdz 50%, ienesīgums 2020.gada jūlija sākumā ir robežās no -16,25% līdz 3,14%, bet aktīvo ieguldījumu plānu, kuru ieguldījumu īpatsvars akcijās var būt līdz 75%, ienesīgums ir no -1,7% līdz 2,49%. Vienlaikus sabalansēto ieguldījumu plānu ienesīgums gada laikā ir no -10,59% līdz 0,95%, bet konservatīvo ieguldījumu plānu ienesīgums ir no -5,22% līdz 2,13%.