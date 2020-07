Paškausks: ASV bāzēts investīciju fonds ar reiderisma metodēm mēģina pārņemt ģimenes biznesu Ukrainā

"Pirms apmēram četriem gadiem NCH sāka pārņemt mūsu kopuzņēmumu "Golden Sunrise". Viņi izveidoja savus ofšorus, no kuriem mūsu kopuzņēmums bija spiests ņemt kredītus, pirkt sadārdzinātas izejvielas, kā arī pārdot saražoto produkciju par cenu, kas ir zem tirgus vērtības. Tādā veidā daļa no uzņēmuma peļņas tika aizpludināta projām no uzņēmuma," turpināja Paškausks.