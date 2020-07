Covid-19 krīzes ietekmē Rīgas budžeta ieņēmumu prognoze samazināta par teju €3,7 miljoniem

Līdz šim galvaspilsētas budžeta ieņēmumi bija plānoti 935 266 630 eiro apmērā, taču, grozot saistošos noteikumus par pašvaldības budžetu, ieņēmumu prognoze samazināta par 3 682 084 eiro, līdz ar to ieņēmumi sasniegs 931 584 546 eiro.

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa samazinājušies par 3 864 109 eiro. Domē skaidroja, ka nodokļu ieņēmumus no nekustamā īpašuma plānots samazināt par 3,5% no gada plāna atbilstoši nodokļu maksātāju iesniegtajiem iesniegumiem par maksāšanas termiņa pagarināšanu.