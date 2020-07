Pieteicos programmai internetā un uzreiz saņēmu to savā e-pastā. Mācīties varēju brīvajos brīžos, neatkarīgi no atrašanās vietas. Vairs neizniekoju laiku bezjēdzīgās aktivitātēs, bet izmantoju to lietderīgi- mācoties angļu valodu. Šī neparastā metode ir pilnīgi kaut kas cits nekā kursi! Mācīšanos ar Šveices metodi es izbaudīju, jo nodarbības bija pārdomātas un interesantas. Man patika tas, ka varēju mācīties savā tempā un atkārtot vielu, kamēr pilnībā to apguvu. Mācīties bija viegli un savas zināšanas es varēju pārbaudīt un nostiprināt ar praktiskajiem uzdevumiem un testiem. Bija forša sajūta, ka pēc katras nodarbības jutos arvien drošāka.