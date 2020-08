Ja kāds no šiem parametriem nebūs pietiekami labā līmenī, telpās esošie cilvēki to izjutīs pietiekami ātri vai pat jutīs ilgstošu diskomfortu, savukārt, ja viss būs kārtībā, viņi jutīsies labi, enerģiski, aktīvi un darbspējīgi.

Slikts iekštelpu mikroklimats paaugstina astmas un alerģijas slimību saasināšanās risku. Cilvēkiem, kas cieš no šīm slimībām, telpās, kur tiek pavadīta lielākā dienas daļa, vienlīdz svarīga ir gan alergēnu neesamība, gan droša vide. Lai to nodrošinātu, ir būtiska gan pareiza interjera elementu (atteikšanās no paklājiem, aizkariem utt.), gan apdares materiālu izvēle. Apdares materiāliem jābūt dabīgas izcelsmes, bez kaitīgiem izgarojumiem un nevajadzīgām ķīmiskajām sastāvdaļām. CEWOOD plātnes kā drošas iesaka Latvijas Astmas un alerģijas biedrība.