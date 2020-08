Tiem, kuriem mūzika ir neatņemama dzīves sastāvdaļa, noteikti svarīgi to baudīt atbilstošā kvalitātē. Šobrīd ir vairāki varianti, kā nodrošināt vēl labāku skaņas baudījumu - piemēram, austiņas vai bezvadu skaļruņi. Kuram no šiem risinājumiem dot priekšroku, ko ņemt vērā, izvēloties katru no tiem - par to vairāk turpinājumā.