Līdzšinējās vērtības šaubu ēnā jeb kā pandēmija mainīs ierasto pasaules kārtību

“Otrs līgums bija ģeopolitisks. Tas bija laikā, kad sabiedrības ienākumi turpināja samazināties, bet atbalsts valdībai no 2014. līdz 2018. gadam bija ļoti augsts.

Šajā gadījumā varētu tikt pārskatīti to iedzīvotāju nodokļi, kuru ienākumi ir zem vidējā līmeņa,” norāda Auzans.

ASV politika attiecībā uz vīrusa ierobežošanu ir bijusi, maigi izsakoties, kļūdaina – valstī no Covid-19 ik dienas mirst ap 1000 cilvēku, bet kopumā miruši vairāk nekā 160 000. Atbildību par to prezidents Donalds Tramps pārceļ uz štatu vadītāju pleciem. Štatu vadītāji saprot, ka situācija ir kļuvusi bīstama viņu karjerām tikai tāpēc, ka ik dienas mirst ļoti daudz cilvēku. Tomēr piespiest amerikāņus ievērot distancēšanās noteikumus varētu tikai ar dažādiem federālās valdības lēmumiem.

“Pašlaik štati atgādina Brazīliju. Ir pieaugošs nevienlīdzības līmenis, populisms, jebkādas epidēmijas apturēšanas taktikas trūkums, daudz nāves gadījumu, it īpaši nabadzīgāko iedzīvotāju vidū.

Tieši tāpēc ASV nākotne ir atkarīga tikai no politikas, respektīvi – tieši no šā gada rudenī gaidāmajām ASV prezidenta vēlēšanām, uzskata eksperts. Valsts jau pašlaik ir politiski sašķelta – aptuveni 40-45% iedzīvotāju atbalsta Trampu, bet vairāk nekā puse – 55-60% cilvēku ir pret Trampu. Līdz ar to šā gada vēlēšanās Trampa izredzes pret viņa demokrātu konkurentu Džo Baidenu tiek vērtētas kā 50 pret 50.