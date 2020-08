Hipotekārais kredīts un šķiršanās: kurš tiks pie īpašuma?

No bankas viedokļa svarīgākais ir fakts, ka laulības šķiršana negroza un neizbeidz kredīta līgumu, un abi laulātie, ja tie abi bijuši līdzaizņēmēji vai viens aizņēmējs, otrs – galvotājs, joprojām ir atbildīgi par kredīta atmaksu ar tādiem pašiem noteikumiem kā pirms laulības šķiršanas.

Viens no svarīgākajiem lēmumiem laulātajiem ir vienoties, ko darīt ar kopīgo īpašumu, piemēram, to pārdot vai atrunāt, ka īpašums paliek vienam no laulātajiem. Ja puses vienojas, ka īpašums paliek vienam, tad ir jāpārliecinās par spēju uzņemties kredītsaistības un visbiežāk arī otra laulātā daļa ir jākompensē naudā vai ar kādu citu mantu vai īpašumu – automašīnu, vasarnīcu vai kādu citu līdzvērtīgu īpašumu vai mantu.