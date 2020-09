Klimata pārmaiņas var radīt haosu ekonomikā, brīdina jauns ziņojums

CFTC klimata apakškomiteja nāca klajā ar 53 rekomendācijām, kā tikt galā ar klimata pārmaiņu radītajiem riskiem, to vidū pieprasot kompānijām atklāt precīzas detaļas par gāzu izmešiem, kā arī veiktajiem pasākumiem klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanai.

CTFC klimata apakškomitejas ziņojumā uzsvērts, ka viens no svarīgākajiem soļiem, kā uzlabot situāciju, ir nodrošināt “godīgu, ekonomikai draudzīgu un efektīvu cenu ogleklim”. Oglekļa cenas maiņa būtu viens no galvenajiem soļiem, kā nodrošināt tīru enerģiju un nodrošināt to, ka finanšu tirgi spēj reaģēt uz iespējamajiem satricinājumiem, ko rada klimata pārmaiņas.