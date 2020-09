Masu medijiem Covid-19 krīzes negatīvo seku mazināšanai sadala 324 130 eiro

Kā informēja SIF, trešajā programmas konkursā varēja saņemt atbalstu abonēto preses izdevumu piegādes izmaksām un elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas un radio programmu apraides izmaksām par laika periodu no 15.aprīļa līdz 9.jūlijam.

176 750 eiro finansējums plašsaziņas līdzekļu darbības atbalstam sadalīts starp 23 pieteicējiem, piemēram, AS "Cits medijs" saņēmis atbalstu 6152 eiro apmērā, SIA "Žurnāls Santa" - 40 634 eiro, SIA "Izdevniecība Dienas mediji" - 24 598 eiro, SIA "Laikraksts Stars" - 2254 eiro, SIA "Cēsu druva" - 3465 eiro, SIA "Imanta Info" - 3109 eiro.

SIF padome nolēmusi atbalstīt arī SIA "Jaunais Kurzemnieks" ar 1825 eiro, AS "Latvijas mediji" ar 25 769 eiro un SIA "Izdevniecība Rīgas Viļņi" ar 22 845 eiro. Tāpat finansējumu 3527 eiro saņems SIA "Reģionu mediji", 329 eiro iezīmēti SIA "Rīgas apriņķa avīze", 2973 eiro - SIA "Rēzeknes vēstis", 1182 eiro - SIA "Malienas ziņas".

Savukārt 147 379 eiro paredzēti apraides vai pasta piegāžu atbalstam, un tie sadalīti 10 pieteicējiem. SIF padome lēmusi atbalstīt SIA "Latgales reģionālā televīzija", kurai piešķirti 1237 eiro, SIA "Valmieras TV" - 1782 eiro, SIA "All Media Latvia" - 66 654 eiro, AS "Radio SWH" - 47 661 eiro, SIA "Radio Skonto Kurzeme" - 6134 eiro, AS "Kurzemes Radio" - 4368 eiro, SIA "Radio Vidzeme" - 9003 eiro.