FOTO: Publicitātes foto

Ir uzņēmumi, kas sāk savu darbību ar ļoti šauru darbības lauku. Tomēr ar laiku vairākiem uzņēmumiem izdodas “pamest savas dzimtās vietas” un izplest savu darbību plašākās teritorijās. Viens no šādiem uzņēmumiem ir “Fleet Complete”, kas piedāvā GPS autoparku pārvaldības programmatūru. Sācis darbību Kanādā, uzņēmums veiksmīgi ir nonācis arī līdz Latvijas tirgum.

Intervijā portālam TVNET uzņēmuma platformu inženierijas nodaļas viceprezidents Juri Tarkpea pastāstīja par “Fleet Complete” spēcīgākajām pusēm, tā darbības specifiku Baltijas tirgū un nākotnes perspektīvām.

- Īsumā – kas ir “Fleet Complete” un ko tas dara?

- Ir divi stāsi par to, kas ir saistāmi ar šo uzņēmumu. “Fleet Complete” tika dibināts pirms vairāk nekā 20 gadiem, un to izdarīja Tonijs Lorakis ar draugiem. Tas bija jaunuzņēmums, kas radīja programmatūru kravu pārvadātājiem. 2000. gadu sākumā uzņēmums darbojās Kanādas pilsētā Toronto, un pakāpeniski no dažiem vīriem piederošas programmatūras veidošanas kompānijas uzņēmums pārtapa par pasaulē vadošo pārvadātāju programmatūras ražotāju.

Vēl pirms pieciem gadiem “Fleet Complete” bija zināms ar lieliem panākumiem Ziemeļamerikā, un tad tika piesaistīti jauni investori, un uzņēmumā notika stratēģijas maiņa, kas paredzēja – no Ziemeļamerikā esošas kompānijas tā pārtapa par globālu uzņēmumu, līdz ar to “Fleet Complete” sāka paplašināt savu darbību. Vispirms tika iegādāti līdzīgi uzņēmumi Beneluksa valstīs, pēc tam Austrālijā. Baltijas un Skandināvijas reģionā darbojās uzņēmums “Eco Fleet”, kas darbību sāka pirms 13 gadiem. Tagad “Eco Fleet” ir daļa no “Fleet Complete” jau vairāk kā trīs gadus.

Tagad “Fleet Complete” plāno sākt darbību arī Meksikā. Līdz ar to uzņēmuma darbība koncentrējas galvenokārt uz Rietumvalstīm. Ziemeļamerikā – Kanādā, ASV un Meksikā, kā arī Eiropā, kur tiek nosegtas Beneluksa, Baltijas un Skandināvijas valstis. Tāpat uzņēmums darbojas arī Vācijā, Šveicē, Austrijā un Grieķijā. Tāpat nedrīkstam aizmirst par Austrāliju. Respektīvi - “Fleet Complete” darbības karte ir visai plaša.

- Kā “Fleet Complete” atšķiras no citiem pakalpojumu sniedzējiem Latvijā?

- Šajā biznesā, kurā darbojamies, kopumā tirgū var redzēt dažādus spēlētājus. Tomēr kopumā var redzēt, ka citi tirgus spēlētāji ir segmentēti kā globāli spēlētāji, kā mēs, kā reģionāli spēlētāji, kāds pirms tam bija “Eco Fleet”. Tāpat ir arī vietējie spēlētāji.

Interesanti ir tas, ka Baltijas valstīs ir ļoti līdzīgi segmentēts arī telekomunikāciju tirgus. Piemēram, Igaunijā un Latvijā ir nacionālie – valsts sakaru pakalpojumu sniedzēji, kā LMT. Tad arī ir lieli reģionālie spēlētāji, kā “Tele2”, kas darbojas visā Baltijā un Skandināvijā, izņemot Somiju. Tad arī ir vietējie operatori, kā “Elisa” Igaunijā un “Bite” Latvijā un Lietuvā.

Tātad – telekomunikāciju bizness ir ļoti universāls, jo tas nozīmē ne tikai sakaru pakalpojumu sniegšanu, bet arī pārdot telefonus, pārdot datus un citus pakalpojumus. Telekomunikāciju jomā nav tādas nacionālas unikālas parādības.

Tikmēr telemātikas biznesā, kurā mēs darbojamies, tas ir vēl universālāks. Līdz ar to, lai šis tirgus veiksmīgi darbotos, ir jābūt nepieciešamībai pēc reģionāliem spēlētājiem, kas apkalpos vietējā mēroga klientus un konkrētu biznesu. Vienmēr ir gadījumi, kad kāda kompānija būs veiksmīga tikai vienā valstī, vienā konkrētā tirgū. Iemesls tam ir tas, ka mūsu biznesam ir jāpakļaujas vairāku valstu likumdošanai un normatīviem, līdz ar to – šīs prasības vienmēr ir atšķirīgas katrā valstī. Tāpēc globālām kompānijām ir grūtāk piemēroties katras valsts prasībām, tādēļ, atkarībā no situācijas, lokālie spēlētāji arī var veiksmīgāk darboties savā tirgū.

Tas, ko es vēlos pateikt, ir tas, ka vienmēr ir kāds vietējā tirgū, kas ir labāks kādā elementā, kas vislabāk darbojas tieši tajā vietējā mērogā. Tā ir normāla parādība gan Latvijā, gan arī Igaunijas tirgū un citur.

“Fleet Complete” labums ir tajā, ka Eiropas kontekstā šis uzņēmums spēj nodrošināt atbalstu visā Eiropā, jo mūsu speciālisti darbojas valstīs, kurās šis uzņēmums ir pārstāvēts. Līdz ar to - “Fleet Complete” ir izdevīgs partneris garākiem pārvadājumiem.

Vēl ir dažādi aspekti, kā, piemēram, esot globālas kompānijas klientam ir izdevīgi. Un to mēs redzam arī Eiropā un Baltijas valstīs.

Tā, piemēram, transportlīdzekļos tiek ievietota ierīce, kas sūta atrašanās vietas datus. Jaunākos transportlīdzekļos šāda veida ierīces jau tiek iebūvētas ražošanas procesā, un viens labums ir tas, ka “Fleet Complete”, līdzīgi kā citiem globāliem spēlētājiem, ir iespēja runāt ar automašīnu ražotājiem par šīm ierīcēm. Tā, piemēram, vietējā mēroga spēlētāji nevar runāt ar ražotājiem, jo viņu loma tirgū ir pārāk maza.

Tādējādi – tas jau ir izdarīts Ziemeļamerikā, un līdzīgi būs arī Baltijā – autoražotāji būs integrējuši “Fleet Complete” programmatūru ierīcēs, un līdz ar to klientam papildus nekas nebūs jāinstalē vai jādara. Viņi uzreiz varēs sākt sūtīt datus saslēgt visu savu autoparku vienā tīklā. Tas arī ir viens no mūsu uzņēmuma plusiem, ka var sekmīgi sekot līdzi visiem saviem transportlīdzekļiem, neatkarīgi no valsts. Tas, savukārt, ir uzdevums, kas ir ļoti sarežģīts vienam atsevišķam igauņu vai latviešu uzņēmumam.

Telemātikas bizness Baltijas valstīs ir ļoti neliels, un globālā un Eiropas perspektīvā visas trīs Baltijas valstis ir mazāks tirgus nekā viena Čehija. Tāpēc ir svarīgi, ka šajos mazajos tirgos kā Baltijā ir ne tikai mazie vietējie spēlētāji, bet arī lielāki globālie spēlētāji, kas spēj dot tirgum savu pienesumu. Un svarīgi ir arī tas, ka nav nepieciešami ilgstoši un sarežģīti procesi, kā saslēgt transportlīdzekļus vienotā tīklā, ja to var izdarīt burtiski ar pāris klikšķiem.

Līdz ar to, jo dziļāka integrācija mums kā globālam uzņēmumam ir ar auto ražotājiem, jo vairāk datus mēs varam iegūt par, piemēram, dzinēja stāvokli, braucēja uzvedību un citas lietas. Klients saņem daudz detalizētāku un kvalitatīvāku informāciju.

- Kā Covid-19 situācija ir ietekmējusi “Fleet Complete” darbu?

- Kopumā es neteiktu, ka ietekme būtu liela. Mūsu bizness ļauj labi pārredzēt darba lauku arī šādā situācijā, līdz ar to mēs esam labā pozīcijā, jo mūsu pakalpojumi ir vajadzīgi arī šādā situācijā. Mūsu pārdošanas rezultāti nav kritušies, un šogad ir bijuši vairāki rekorlabi mēneši gan Eiropā, gan Ziemeļamerikā.

Tas, kas attiecas uz programmatūras izstrādes pusi – darbiniekiem ir ļauts strādāt attālināti, tādējādi darbs turpinās. Vienīgais, kas jānodrošina, vai ir iespējams darbiniekus sasniegt viņu darba laikā, bet kopumā – pēdējā pusgada laikā esam pielāgojušies un esam veiksmīgi turpinājuši darbu. Šaubos, ka dažus kolēģus vairs redzēšu, jo viņi ļoti labi jūtas, strādājot no mājām.

Domāju, ka gan no darba devēja, gan no darba ņēmēju perspektīvas, mums ir ļoti laba situācija.

- Uz kurieni “Fleet Complete” virzās un ko klientiem gaidīt tālāk no šī uzņēmuma?

- Galvenais elements, kas mūs atšķir no daudziem konkurentiem, ir komunikācija ar auto ražotājiem. Tas ir kaut kas tāds, kas ļaus mums veiksmīgi darboties arī nākamos gadus. Mēs jau līdzīgi darbojamies, arī Ziemeļamerikā, kur cieša komunikācija notiek ar “General Motors”, Austrālijā ar “Mitsubishi”, un mums notiek sarunas ar vairākiem citiem ražotājiem. Pagaidām nevēlos tos atklāt, bet – sarunas notiek!

Arī Eiropā vēlamies panākt jaunas vienošanās par sadarbību ar jauniem autoražotājiem, lai vēl efektīvāk varētu veikt savu darbu un sniegt pakalpojumus klientiem.