Pasaulē izveidojies portatīvo datoru deficīts, cenas kāpj

Šulcs stāstīja, ka, beidzoties ārkārtējai situācijai Latvijā un sākoties vasarai, nedaudz samazinājās pieprasījums pēc datortehnikas. Neskatoties uz to, uzņēmuma apgrozījums vasaras mēnešos pieauga pret 2019.gada attiecīgajiem mēnešiem. Taču, pienākot rudenim, daudzi sajuta otrā Covid-19 pandēmijas viļņa tuvošanos, un savlaicīgi sāka gatavot nepieciešamo tehnoloģisko aprīkojumu gadījumam, ja atkal būs jāstrādā un jāmācās attālināti. Līdz ar to rudenī ievērojami pieauga pieprasījums pēc datortehnikas.

ASV, piemēram, ir vismaz piecu miljonu portatīvo datoru deficīts. Portatīvo datoru deficīts izjūtams datoru pasūtījumiem, sākot no 50 vienībām vienā pasūtījumā.

"Ja klients izvēlas iegādāties vienu vai dažus portatīvos datorus, tad to, protams, deficīta problēmas neskar. Globālais deficīts novedis pie tā, ka ir kāpušas portatīvo datoru cenas, un jūtam, ka ražotāji izvēlas komponentes novirzīt dārgākas klases datoriem, nevis tās iekomplektēt lētākās klases datoros," viņš atklāja.

"Capital" aizvien vairāk saņem pieprasījumus par portatīviem mazu konferenču zāļu aprīkojumiem. Jaunākās tehnoloģijas ļauj izvairīties no smagu kameru skrūvēšanas pie sienas, un tā vietā uz galda tiek novietota kredītkartes lieluma kamera, kas ir tik gudra, ka pati spēj identificēt runātāju un pietuvināt to. Līdz ar to, sarunas nav jāveic tikai vienā telpā, kurā ir nepieciešamais aprīkojums.