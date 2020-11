Latvijas IKP kritums mazāks nekā ES vidējais

SEB prognozē, ka Lietuvas IKP šogad samazināsies par 1,5% pretstatā iepriekš lēstajam kritumam 1,3% apmērā. Vienlaikus nākamajam gadam IKP pieauguma prognoze saglabāta 3% apmērā, bet 2022.gadam tā palielināta no 3% līdz 3,3%.

Savukārt Igaunijas IKP krituma prognoze šim gadam koriģēta no iepriekš lēstajiem 4,7% līdz 3,8%, nākamajam gada IKP pieauguma prognoze samazināta no 4% līdz 3,3%, bet 2022.gadam saglabāta 3,5% apmērā. Tāpat Igaunijas gada vidējās deflācijas prognozes šim gada palielināta no 0,5% līdz 0,6%, kamēr nākamajam gadam un 2022.gadam gada vidējās inflācijas prognoze nav mainīta un joprojām ir attiecīgi 1,8% un 2,3%.