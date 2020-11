Pūce un Jaunups mudina Rīgas domes AP/P frakciju izslēgt nemiera cēlāju Mičerevski

Taisnojoties par Rīgas domes stāvvietu atļaujas izmantošanu , Pūce sapinās melos, kā dēļ bija spiests atkāpties no ministra amata. Tāpēc spriedze gaidāma gan AP Saeimas frakcijā, kur plāno atgriezties Pūce, gan Rīgas domē (RD), kur LA gribētu panākt Mičerevska izslēgšanu no AP un “Progresīvo” frakcijas.

“Tā darbošanās notiek visās frontēs Un es domāju, ka tad, ja nevarēs dabūt kaut kādus amatus, tad noteikti mēģinās kaut vai kaut kādus mazos krikumiņus, kaut kādus tūkstošus kādām organizācijām, varbūt kādam basketbola klubam, varbūt kādai biedrībai... Tas noteikti arī notiks. Arī šie amati – tas nav tikai [Rīgas pilsētas] izpilddirektora amats. Tās ir darbavietas, uz to skatās kā uz to galveno jēgu, kas tur ir. Ja atveras jaunas darbavietas, tad tur varbūt var kādu labu draugu vai radinieku sarunāt...” par iespējamajām Jaunupa interesēm saka kādreizējais LA valdes loceklis Mičerevskis.

To, ka tieši Jaunups kūrējot partijas cilvēku nonākšanu amatos, Mičerevskis esot secinājis no savas pieredzes – kad no aizsardzības ministra Arta Pabrika biroja pārcelts uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) pie Jura Pūces. “Tā pārcelšana īstenībā arī ļoti labi liecina, kā darbojas šādas partijas. Vienkārši piezvanīja Edgars Jaunups un teica: “Tev taču nekas no tā nemainās, tu pārcelies pie Jura, tas taču būs vēl foršāk.” Es tajā brīdī nedomāju baigi cīnīties par to vietu, arī pārcēlos pie Jura un mēģināju tur pēc labākās sirdsapziņas strādāt,” stāsta Mičerevskis. Viņam arī izveidojies priekšstats, ka