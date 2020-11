Satiksmes ministrija lūdzas Krievijai apturēt kravu plūsmas kritumu

Oktobrī Latvijas ostās vislielākais samazinājums bija oglēm, kas tiek vestas uz galveno ogļu termināli Krievu salā Rīgā. No plānotajiem vidēji 118 vagoniem dienā saņemti vien tikai 39. Kopumā Latvijas ostās bija jāienāk 850 vagoniem, bet tā vietā vidējais dienas rādītājs bija 724 vagoni. Kā liecina operatīvā informācija, novembris, iespējams, varētu būt labākais gada mēnesis, bet tas vēl ir tikai nedaudz pāri pusei.

Satiksmes ministrijas Valsts sekretāra vietnieks Uldis Reimanis kā Krievijas un Latvijas transporta darba grupas vadītājs raksta savam kolēģim Maskavā Jurijam Petrovam, kurš vienlaikus ir arī Krievijas federācijas transporta ministra palīgs. Vēstulē Latvijas puse vērš Krievijas kolēģu uzmanību uz to, ka kravu noformēšanai ir gara birokrātiska procedūr un tās ietekmē kravu apjoms dramatiski sarūk.

Šādā veidā oktobrī Krievijas puse nav saskaņojusi 94% no pieprasītā ogļu kravu apjoma -

klienti uz Latvijas ostām gribēja saņemt vairāk kā 4800 ogļu vagonus, bet saskaņoti tikai 279. Novembrī nav saskaņoti 100% no pieprasītā apjoma, kas nozīmē pilnīgu ogļu kravu piegādes apstāšanos.

Jebkurā gadījumā iepriekš starp Latvijas un Krievijas pusi bija panākta neformāla vienošanās par to, ka ar mērķi uzturēt vienoto dzelzceļa tīkla infrastruktūru un iespēju izmantot rezerves jaudas, Krievijas puse kravu plūsmu Latvijas ostu virzienā netraucēs.

No vēstules noprotams, ka Latvijas dzelzceļa vadība, atšķirībā no solījumiem meklēt jaunus piegādātājus citviet pasaulē, ar Krievijas dzelzceļa pārstāvjiem vēl nesen tikusies, lai attīstītu jaunu kravu virzienu no Kaļiņingradas uz Sanktpeterburgu. "Latvijas dzelzceļš" jau esot veicis projekta aprēķinus, sākta saskaņošana, bet Krievijas puse kādu politisku apsvērumu dēļ ieteikusi Krievijas dzelzceļam tajā nepiedalīties.