Mājokli iespējams iegādāties arī pilnībā attālināti

Pēdējā laikā vērojama tendence, ka jaunās ģimenes izvēlas mājvietas ārpus galvaspilsētas. To pamanījuši ir arī nekustamo īpašumu attīstītāji, kuri izmanto šo situāciju.

Projekta īstenošanu uzsākta šī gada martā, iegādājoties atpūtas kompleksu, un uzreiz realizējot pirmo kārtu – pārbūvējot trīs ēkas ar 50 dzīvokļiem. Šobrīd uzsākta arī otrās kārtas īstenošana, kura noslēgsies nākamā aprīlī, savukārt līdz šī gada beigām tiks pabeigts 25 metrus garā peldbaseina remonts. Kopumā projekta realizācija notiek piecās kārtās un to paredzēts pabeigt līdz 2022. gada pavasarim.

Turklāt aptuveni 70 % no bankas “Citadele” hipotekārajiem kredītiem ir izsniegti ģimenēm ar bērniem un vairāk nekā puse no tiem ir ar ALTUM galvojumu un arī “Albatross Home” dzīvokļi atbilst ALTUM atbalsta programmu ģimenēm ar bērniem vai jaunajiem speciālistiem kritērijiem. Tas nozīmē, ka mājokli var iegādāties ar mazāku pirmo iemaksu – sākot no 5 %,” stāsta “Citadeles” korporatīvās pārvaldības vadītājs Baltijā, valdes loceklis Vaidas Žagūnis.