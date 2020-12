Piektdaļa Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka nākamgad finansiālā situācija uzlabosies

Bankā norādīja, ka optimistiskāki ir jaunieši, proti, 33% no Latvijas iedzīvotājiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem nākamajā gadā paredz finansiālās situācijas uzlabošanos. Savukārt stabilitāti jeb finanšu situācijas nemainīgumu 2021.gadā visbiežāk sagaida iedzīvotāji vecumā no 60 līdz 74 gadiem - 51%, kamēr finansiālās situācijas pasliktināšanos nākamajā gadā visbiežāk sagaida iedzīvotāji vecumā no 50 līdz 59 gadiem - 29%.