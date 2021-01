Gulbe: Covid-19 krīze nav būtiski ietekmējusi pārtikas cenas

Lielākais cenu pieaugums, kā norāda AREI pārstāvji, gada laikā bijis importa zemenēm - tas audzis par 39% no 10,48 eiro par kilogramu 2019.gadā līdz 14,55 eiro kilogramā 2020.gadā. Līdzīga tendence vērojama arī apelsīnu un piena šokolādes cenām, kas kāpušas par 30%, attiecīgi no 1,85 eiro kilogramā līdz 2,08 eiro kilogramā apelsīniem un no 1,06 eiro par simts gramiem līdz 1,23 eiro par simts gramiem piena šokolādei. Tāpat cenu pieaugums vērojams plūmēm, importa tomātiem un āboliem "Jonagold".