IKEA iegādājas tūkstošiem hektāru meža, lai pasargātu to no izciršanas

“Altamahas upes baseina teritorijā esošais mežs ir unikāls, un tajā dzīvo ļoti retās Gofera sugas bruņurupuči. IKEA māteskompānija iegādājās šo mežu no Dabas konservācijas fonda, lai pasargātu to no izciršanas,” teikts kompānijas ziņojumā.