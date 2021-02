Tūristu skaits Latgalē pērn sarucis par 40%

Savukārt tieši ārzemju tūristu skaita ziņā kritums ir pat par 82%. Proti, balstoties uz Latgales pilsētu tūrisma informācijas centru statistikas datiem, 2019.gadā Latgali apmeklēja vairāk nekā 57 000 ārzemju tūristu, savukārt 2020.gadā tikai 10 500 ārzemju tūristu. Ārvalstu viesu trūkumu vissmagāk izjuta lielās viesnīcas, jo citos gados apmēram puse no viesnīcu viesiem bija tieši ārzemju tūristi. Tāpat 2020.gadā smagi tika ietekmēts kultūras tūrisms un 90% no visiem masu pasākumiem.

Pateicoties Baltijas valstu valdību lēmumam uz kādu laiku saglabāt tā saukto "Baltijas burbuli", gada pirmajā pusē Latgales pilsētās viesojās salīdzinoši daudz tūristu no Lietuvas un Igaunijas. To asociācijai apstiprināja vairāku pilsētu tūrisma informācijas centri. Tomēr, neskatoties uz tūristu skaita pieaugumu vasaras sākumā, gada griezumā ir redzams tūristu skaita samazinājums.

Balstoties uz Latgales tūrisma informācijas centru statistiku, no Lietuvas 2020.gadā bija par 8% mazāk tūristu nekā 2019.gadā, bet no Igaunijas - par 14% mazāk tūristu. Lielākais ārzemju tūristu kritums ir no Krievijas, kopā - 77%. 2020.gadā vienīgais tūristu pieaugums ir no Norvēģijas - kāpums par 33%. Kopumā Latgalē viesojušies tūristi no 52 pasaules valstīm, tostarp Brazīlijas, Ēģiptes, Dienvidkorejas, Turcijas, Armēnijas, Izraēlas.