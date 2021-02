Vairāk pieejamo preču veikalos un klātienes konsultācijas daļai skolēnu - kādas izmaiņas stājas spēkā ar pirmdienu?

Pagājušajā nedēļā valdība atbalstīja Ekonomikas ministrijas (EM) piedāvāto drošas tirdzniecības modeli un no šodienas tiks sākta pakāpeniska pāreja uz to, nosakot papildu drošības prasības tirdzniecības vietām un pastiprinot to kontroli, vienlaikus paplašinot preču pieejamību klātienē.