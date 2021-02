Juris Gulbis no "Tet" pērn saņēmis gandrīz miljonu eiro

"Tet" pārstāvji pagaidām nav snieguši komentāru par to, cik liela daļa no Gulbim pērn izmaksātās summas ir kompensācija par amata atstāšanu.

Iepriekšējos gados viņa atalgojums atbilstoši deklarācijās sniegtajām ziņām bijis aptuveni 400 000 eiro, piemēram, 2019.gadā Gulbis kā atalgojumu no "Tet" saņēma 409 569 eiro, 2018.gadā - 381 929 eiro, bet 2017.gadā - 389 499 eiro, savukārt 2016.gadā tie bija 313 242 eiro, 2015.gadā - 503 825 eiro, bet 2014.gadā - 392 029 eiro.

Atstājot amatu, Gulbis par pērno gadu arī deklarējis 4528 eiro apdrošināšanas atlīdzību no "BTA Baltic Insurance Company", 1477 lielu pabalstu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un 1201 eiro lielas subsīdijas no Lauku atbalsta dienesta.