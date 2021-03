77% lietotāju labi orientējas viedtelefona kiberdrošībā

Par ļaunatūru jeb programmām, kas veicina nelikumīgu, krāpniecisku pieeju lietotāja datiem, dzirdējuši 86% testu izpildījušo cilvēku. Tas gan nenozīmē, ka visi spēj to atpazīt un izvairīties no vietnēm un sīkprogrammām, kas izstrādātas noziedzīgiem nolūkiem. Lai pasargātu viedtālruni no uzbrukumiem, ļoti svarīgi tajā neko neielādēt no nezināmiem avotiem un nedoties uz aizdomīgām vietnēm. Jo īpaši tad, ja pārlūkprogramma brīdina par briesmām.